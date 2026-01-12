岸井ゆきのが主演を務め、松山ケンイチが共演するドラマ『お別れホスピタル2』の制作が決まった。NHK総合・BSプレミアム4Kにて今春放送予定。【写真】岸井ゆきのが投稿した『お別れホスピタル』オフショット（全4枚）本作は、沖田×華の漫画を原作として、死を迎える人が最後に出会う人＝看護師を主人公に、死と生を描いたドラマ『お別れホスピタル』のその後の物語。死の一番そばにあるこの病棟で、看護師・辺見歩（岸井）と