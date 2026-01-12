Kis-My-Ft2が、12月31日(水)にリリースしたニューシングル「&Joy」(読み：エンジョイ)の全曲配信をスタートした。今作は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=Joyを見つけながら、鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた表題曲の「&Joy」と、昨年8月に初のデジタルシングルとしてリリースしたちょっぴりアダルトなサマーチューン「A CHA CHA CHA」の他、通常盤には「