Uruの新曲「今日という日を」が、2月20日(金)公開の映画『教場 Requiem』の主題歌に決定。2月9日に配信シングルとしてリリースされることが決定した。『教場』シリーズは、2020年放送のSPドラマ『教場』を皮切りに、『教場II』、そして鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』へと展開し、圧倒的な緊張感とリアリティで多くの支持を集めてきた作品。その集大成として始動した映画プロジェクトは2部作で