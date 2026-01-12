Ｊ２北海道コンサドーレ札幌の沖縄キャンプが１２日、金武町陸上競技場で始まった。午前は９時半に準備運動から始まり、サーキットトレ、パスコントロールと１時間あまり、汗を流した。時間は長くなかったが、休息はほとんどなく、選手は体を動かし続けた。気温こそ１６度も、晴れで暑さも感じる気候の中、札幌指揮官としての初練習を終えた川井健太監督（４４）は「天候にも恵まれて、選手たちも気持ちよく体を動かせたんじゃ