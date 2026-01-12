Ｊが1月10日および11日の2日間、東京・恵比寿リキッドルームにて2026年の幕開けとなるライヴ＜J 2026 NEW YEAR’S LIVE-Fire of Hope-＞を開催した。2025年末、LUNA SEAの有明公演や、自身の年末イベント＜Ｊ 2025放火魔大暴年会＞が延期振替となっていたが、この恵比寿リキッドルーム2daysより活動を再開したかたちだ。リキッドルームは、いつにも増して熱く燃え上がるようなステージにフロアも激しく応戦。新年の幕開けに相応し