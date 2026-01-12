１月１２日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が乗った２番人気のアメリカンスタイル（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ガンランナー）が２番手で流れに乗ると、直線で外から並びかけた２着馬を振り切って初陣を飾った。１馬身差の２着に１番人気キリオス（松山弘平騎手）が入り、さらに６馬身開いた３着に１０番人気エイシンインアウト（和田陽希騎手）が入った。勝ちタイ