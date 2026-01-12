立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は１２日、東京都内で会談し、２３日に召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を見据え、「より高いレベル」での選挙協力を検討することで一致した。会談で野田氏が「『中道』の基本路線が一致する我々で選挙協力をしていこう」と提案し、斉藤氏が「前向きに検討したい」と応じた。具体的な協力内容については今後、協議する。会談は野田氏の呼びかけで行われた。