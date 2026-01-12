25年度に二十歳を迎えるNMB48メンバー塩月希依音（20）坂田心咲（20）坂下真心（20）福野杏実（20）芳賀礼（19）池田典愛（20）板垣心和（20）西由真（19）中川朋香（20）福原琴美（20）が12日、大阪天満宮で成人式イベントに参加した。昨年末にグループの3代目キャプテンに就任した塩月は「これまではファンの皆さんだったり、応援してくださってる皆さんを笑顔にしたいという気持ちで活動していたんですけど、これからは、ファン