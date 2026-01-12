ジャルパックは、JAL国内ダイナミックパッケージで「JALunLun 新春セール 2026」を1月7日から21日午後11時57分まで実施している。参加代表者のツアーマイルを通常の2倍積算するほか、最大5万円割引となるクーポンを配布している。旅行期間は1月8日から12月20日宿泊分まで。東京発着の旅行代金の一例は、札幌2日間（2名1室、グランドメルキュール札幌大通公園泊）が21,600円から、沖縄2日間（4名1室、ホテル日航アリビラ泊）が28,70