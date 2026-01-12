カタール航空は、エアバスA350型機へのスターリンクの搭載を完了した。2024年5月に導入を発表し、同10月にボーイング777型機から搭載を開始。2025年4月からエアバスA350型機へ拡大していた。同12月に約8か月かけて全機への搭載を完了し、すでに約120機に導入している。さらに世界で初めてボーイング787-8型機への展開を開始し、すでに3機に導入を完了している。スターリンクの導入により、リアルタイムオペレーションを強化する。