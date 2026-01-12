３連最終日のきょう、山形県山辺町では初市が開かれ多くの人で賑わいを見せています。 【写真を見る】江戸時代からの伝統山辺町で初市雪の中多くの人でにぎわう（山形） 山辺町の初市は、江戸時代から続くとされる伝統ある催しです。 今年は、本町の旧大通りを会場に２０の店が並びました。 雪の降る中ですが、連休中とあり多くの人が訪れ、温かい食べ物や、縁起物を買い求めていました。 訪れた人「去年より全然寒いんで