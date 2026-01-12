きょうは成人の日です。 【写真を見る】山形県成人式の対象者は9400人余り過去最少に 山形県内の今年の二十歳の祝賀式、いわゆる成人式の対象者は９４００人余りで、県が統計を取り始めてから最も少なくなっています。 県によりますと、今年、県内で、二十歳となるいわゆる成人式の対象となるのは９４６１人で、初めて１万人を下回った去年よりさらに２８３人少なくなり、記録が残る１９８９年以降、最も少ない数となってい