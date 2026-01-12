並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・初級編」！数字が少しずつ大きくなっています。算数や数学の世界ではとても有名な数列なので、ピンとくる人も多いかもしれません。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, □ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：13正解は「13」でした。▼解説今回