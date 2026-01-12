占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）意志あるところに道が開ける。思いを形にするチャンス。守護星・海王星の力が最大限に引き出されます。物事は完成に向かって、あなたの未来への礎となっていくでしょう。これが自分と言えるような成果を残すべく、頑張りましょう。集中して取り組めば、短期間でも結果を残せ