占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）成りゆき任せで、気楽に過ごす。ゆるっと主義でいきましょう。放っておいても、あなたの時代が始まります。今はまだ、切り替えタイミングで、他の人が主導権、決定権を放さないだけ。本気で争えば、もちろん勝てますが、圧勝することが分かっているのに、力を誇示する