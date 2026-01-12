占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ゴーサイン。生き方を変えるチャンス。少し、強引にやっていきましょう。イメージは、受験です。次のステップに進むためにエネルギーのすべてを一点集中で使い切った、あの感覚を思い出して。あなた好みの未来を手に入れるためには、思い切りよく動くことが大事なのです