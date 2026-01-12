全国高校サッカー選手権大会の決勝が12日午後、国立競技場で行われ、県代表の神村学園が鹿島学園と対戦する。夏のインターハイ王者の神村は、史上６校目となる夏冬二冠をかけ、初優勝に挑む。決勝戦は、この後、午後2時5分キックオフです。試合の模様は、KYTで実況生中継でお送りします。（詳しくは動画をご覧ください）