占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年1月12日〜1月18日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）継続は力。コツコツ主義で。イレギュラーなムード。なぜなら、あなたが同じ場所に居続けるからです。なんとなく、まだ行動を起こすには早いと感じているし、日々のあれこれを繰り返すのがだんだん楽しくなっているはず。今週は現状維持でいいし、行動範囲もグッと絞って