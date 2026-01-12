「2026年のお金に関する制度は、大きく変わるというより、小さく長く変わるものが多く、結果、知らないと損するものが多い」【写真】「これが独身税？」健康保険加入者1人当たりの負担額地味に負担が増える年。家計は抜本的に見直しファイナンシャル・プランナーの塚越菜々子さんが話すように、子ども・子育て支援金やiDeCoのルール改変など、2026年は地味に負担が増える改正がある。だからこそ、少しでも得する情報はチェックし