12日午後0時14分ごろ、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、岩手県の一関市です。【各地の震度詳細】■震度2□岩手県一関市■震度1□岩手県北上市大船渡市住田町□宮城県登米市大崎市涌