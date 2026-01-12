ＡＫＢ４８の秋山由奈（２０）、新井彩永（２０）、工藤華純（２０）、久保姫菜乃（１９）、迫由芽実（１９）、花田藍衣（２０）が１２日、東京・神田明神で行われた「二十歳のつどい２０２６」に出席した。２０２６年は午（うま）年ということで、酒どころの新潟で３００年以上続く酒蔵・玉川酒造様全面協力のもと“うまい日本酒”で６人のさらなる活躍を願った。ＡＫＢ４８成人式イベント史上初めての「鏡開き」と２０歳のメ