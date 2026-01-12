発生から5日を迎えた山梨県の山火事をはじめ、11日から神奈川県や群馬県でも山火事が相次いで発生し、政府は官邸危機管理センターに情報連絡室を設置しました。1月8日に山梨・上野原市と大月市にまたがる扇山で発生した火事は、鎮火のめどは立っておらず、12日も自衛隊のヘリコプターなどによる消火活動が行われています。12日朝までに74haほどが焼け、火は一時住宅の30メートル地点まで迫りましたが、午前11時半現在は50メートル