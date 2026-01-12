ディズニーの人気アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』（2010）の実写映画版でのメインキャストが決定した。アニメ版でフリン・ライダー役の声を務めたザッカリー・リーヴァイは、実写版映画にて同役を演じるマイロ・マンハイムにエールを送った。 『塔の上のラプンツェル』は、グリム童話「ラプンツェル」を原作に、ディズニーが初めて3DCGで描いたプリンセス・ストーリ