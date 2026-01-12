大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）、元大関貴景勝の湊川親方（２９）が国技館内で開かれたトークイベントに出演した。湊川親方は「引退後の楽しみは」との質問に「引退して気軽にショッピングセンターとかモールとかに行けるようになったのがすごく新鮮で、今楽しいですね」と回答。「（周囲の人から）ほとんど気付かれないんで。現役の時は歩いているだけでお相撲さんだし、ある程度分かられちゃう部分もあった