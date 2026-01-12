成人の日を迎えた12日、名古屋でも二十歳を祝う式典が開かれました。 【写真を見る】｢社会人として頑張ろうと思う｣ 成人の日 名古屋市内で｢二十歳の集い｣ 今年度名古屋市内で20歳を迎えるのは約2万1000人 （出席者）「朝（親に）花束を渡して『ありがとう』と伝えました。キャーって言って泣いていました」「親に感謝して、ここまで育ててくれてありがとうという気持ち。これからは社会人として頑張ろうと思う」 今年度名