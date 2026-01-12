女優の橋本環奈（２６）が１２日、この日スタートのドラマ「ヤンドク！」（フジテレビ系）で共演する向井理（４３）と生活情報番組「ノンストップ！」（同）に生出演。１日何時間寝ているか明かした。それは向井も気になっていた。「ドラマって朝早いし夜は１０時とか１１時という時もあるんで、でも（橋本は）それでも当然セリフも完璧ですし、当然難しいセリフもありますし、で、朝からずっと元気なんで、どれくらい寝たらそ