東京・豊洲市場のマグロの「初競り」で、青森県大間産のクロマグロが史上最高値の5億1030万円で競り落とされた。時事通信社水産部の川本大吾部長は「大間は日本一のマグロの産地として知られるが、2023年に不正流通が横行していたことが発覚した。この事件は、日本の漁業管理策の甘さを浮き彫りにした」という――。※本稿は、川本大吾『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社+α新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.c