女優の橋本環奈（26歳）が、1月12日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。“睡眠時間”について語った。橋本はこの日、連続ドラマ「ヤンドク！」の宣伝を兼ねて、向井理と共に番組に出演。“実は聞いてみたいこと”として、向井から「どれくらい寝たらその体力をキープできるんだろう？」と、超多忙に見える橋本の睡眠時間について質問が出る。これに橋本は「私は時間よりも“レム睡眠”“ノンレム睡眠