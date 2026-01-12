Uru シンガーソングライターUruの新曲「今日という日を」が、2月20日公開の映画『教場 Requiem』の主題歌に決定。２月９日に配信シングルとしてリリースすることが決定した。【写真・動画】映画「教場 Requiem」本予告映像＆「今日という日を」ジャケ写『教場』シリーズは、2020年放送のSPドラマ『教場』を皮切りに、『教場II』、そして鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』へと展開