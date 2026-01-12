さぬきマルシェ in サンポート（資料） 香川県産の旬の食材や加工品を生産者が直接販売するイベント「さぬきマルシェ」が、18日、サンポート高松で開かれます。テーマは「レモン」です。 時間は午前10時から午後3時まで。荒天候の場合は25日に延期します。 温暖で年間の日照時間が長い香川県はレモンの栽培に適していて、 当日は、レモンケーキなどの加工品や、レモネードを11店舗が販売