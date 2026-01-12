近畿地方は、今日12日も厳しい寒さが続いていますが、明日13日は気温が急上昇するでしょう。その後、19日(月)にかけても、最高気温は平年より高い日が多く、季節外れの暖かさとなりそうです。15日までは雨や雪の所も16日から19日はおおむね晴れる近畿地方では、13日(火)は寒冷前線が通過し、一時的に冬型の気圧配置に変わる見込みです。朝から雨の降りだす所があり、夕方にかけてあちらこちらで雨が降るでしょう。雷を伴う恐れが