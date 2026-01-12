昨年の有馬記念で５着に入り、サウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場、ダート１８００メートル）に向かうサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は、オイシン・マーフィー騎手と初コンビを組むことが分かった。１月１２日、京都競馬場で前川調教師が明かしたもの。これまで同馬はダート重賞を３勝している。最近は厩舎でお気に入りのボールで遊ぶ姿が話題となり、競馬ファンの注目