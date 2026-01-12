この3連休、静岡・湖西市の海湖館で期間限定オープンしている牡蠣小屋では、カキの詰め放題が行われ多くの人が訪れました。湖西市新居町の海湖館では、冬の風物詩である“かき小屋”を開催中ですが、この3連休は「カキの詰め放題」も行われ、早朝から整理券を求めて多くの方が訪れました。これは、浜名湖のブランド牡蠣「プリ丸」の小ぶりサイズ「ちび丸」を、1回1500円で直径20センチのバケツに30秒間、詰めることができま