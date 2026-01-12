９日、敦煌灯会を楽しむ人々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌1月12日】中国甘粛省敦煌市では今冬に入って以降、観光優遇策の導入や「敦煌灯会（ランタン祭り）」の開催、航空路線の増便、文化公演の定期開催などの取り組みを通じ、冬季から春季にかけての観光市場の活性化を図っている。１０日、鳴沙山・月牙泉風景区をラクダで遊覧する人々。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）９日、観光客でにぎわう敦煌夜市（ナイトマ