ＡＫＢ４８の秋山由奈（２０）、新井彩永（２０）、工藤華純（２０）、久保姫菜乃（１９）、迫由芽実（１９）、花田藍衣（２０）が１２日、東京・神田明神で行われた「二十歳のつどい２０２６」に出席した。深い緑色の振り袖で登場した新井は大人な雰囲気を漂わせた。「ＡＫＢ４８と同じ年に生まれたことにご縁を感じながらこれまで育ててくれた両親、家族、支えてくださった全ての皆さまに心より感謝の意を表したい」と語った