アメリカで行われている「ゴールデングローブ賞」の授賞式で「鬼滅の刃」は受賞を逃しました。アカデミー賞の前哨戦として知られる第83回ゴールデングローブ賞の授賞式が、日本時間きょう午前10時から行われ、日本作品では『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』がアニメ映画賞にノミネートされていましたが、受賞はなりませんでした。「鬼滅の刃」は、去年11月末に全世界の興行収入が日本映画として史上初の