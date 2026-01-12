きょうは全国的に真冬の寒さとなり、関東でも北部の山沿いを中心に大雪となっている所があります。群馬県みなかみ町の藤原では昨夜から雪が強まり、きのう午前11時からの24時間に62センチの雪が積もりました。今シーズン一番の積雪となっていて、午前11時現在、雪の深さは119センチとなっています。住民「こんなに積もってるもん、これくらいまである。これでいたって寒い、ここに住んでいたって今日は寒いもん」またJR東日本によ