オリックスの宮城大弥投手が１２日、大阪市内の球団施設で自主トレを公開した。２０２６年シーズンへ「１年、しっかり万全の態勢でできるように」と言葉に力を込めた。この日はキャッチボールなどで投球感覚を確認。２０２４、２５年と２度の開幕投手を務めており「もちろん、（今年も）狙っていますし、前もって準備できるように。心構えとかは怠らないように」とやる気。チームとしては２０２３年以来のリーグ優勝を目指す一