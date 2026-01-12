NMB48の坂田心咲（20）、福野杏実（20）ら新成人10人が12日、大阪天満宮（大阪市北区）で「成人式（二十歳のつどい）」に出席した。「王道アイドルを目指したい」と赤を基調に花を散りばめた着物で登場した坂田。「ザ王道な晴れ着にしました。ヘアアレンジもまとめて和風に」とアピールした。20歳の目標は好きなファッションを極めること。「カラコンやコスメをプロデュースしてみたい。好きをお仕事にできれば」と意気込ん