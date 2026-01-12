モデルでタレントの斎藤恭代（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ブルーのミニドレス姿を披露した。「2026年初イベントお集まり頂いた皆さんありがとうございました今年も沢山の思い出を作りましょうね〜お花いつもありがとう」とトレーディングカード発売記念イベントでのブルーのミニドレス姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「めっちゃ綺麗で笑顔が最高に素敵ですね」「恭代さまとって