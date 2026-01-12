シンガーソング・ライター、Ｕｒｕの新曲「今日という日を」が、木村拓哉の主演映画「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」（２月２０日公開）の主題歌に決定し、２月９日に配信シングルとしてリリースされることが１２日、分かった。「教場」シリーズの集大成となる映画プロジェクトは２部作で、前編「教場Ｒｅｕｎｉｏｎ」がＮｅｔｆｌｉｘで配信中。「教場Ｒｅｑｕｉｅｍ」は後篇となる。Ｕｒｕは既に「風間公親-教場０-」と「教場