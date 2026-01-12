12日午後0時ごろ、新潟市西区で建物火災が発生し、現在炎上中です。火災があったのは新潟市西区寺尾です。警察と消防によりますと12日午後0時ごろ、近隣の住民などから「建物が燃えています」などと複数の通報がありました。燃えているのは一般住宅とみられていて、消防車など11台が出動していますが、午後0時15分現在、炎上中だということです。