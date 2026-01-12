交通安全への意識を高める目的で、三重県松阪市内の中学校にリレー方式で設置される像の伝達式が9日、松阪市立三雲中学校で開かれました。松阪市では、交通安全への意識向上を推奨する像を、市内にある12の中学校にリレー方式で設置する取り組みを約30年にわたり実施しています。9日、三雲中学校で像の伝達式が開かれ、生徒らが交通事故の防止や意識向上に取り組むことを誓いました。松阪警察署管内では、死亡事故が去年1年間で県