「2時間の道のりが12時間に」 開発担当を襲った恐怖本格的な冬シーズンが到来し、帰省やレジャーでクルマを利用する機会が増える時期となりました。しかし、この季節に最も警戒したいのが、大雪による大規模な車両滞留（立ち往生）です。【画像】「えっ…快適そう！」 氷点下でもスマホがいじれる「最強寝袋」を画像で見る（27枚）マフラーが雪で埋まれば一酸化炭素中毒の危険があり、燃料節約のためにエンジンを切れば、車