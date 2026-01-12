年末に放送された「SASUKE」はご覧になりましたでしょうか。その番組をきっかけに誕生した今年注目の競技を特集します。 【写真を見る】「SASUKE」をヒントに生まれたオブスタクルスポーツ高松市在住の久保 樹選手（38）に注目【香川】 障害物をクリアしてタイムを競う、「オブスタクルスポーツ」です。競技人口は世界で2000万人。ロサンゼルス五輪にも採用されることが決まっていますが、世界での活躍が期待され