ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が12日、福岡県筑後市のファーム施設を訪れ、新人合同自主トレに励む新人選手たちに訓示した。ウオーミングアップ終了後、選手たちの前で「うち（ソフトバンク）の施設は12球団でもトップクラス。それをどういうふうに使って結果を出すかはおのおので考えてほしい。もし足りないものがあれば、すぐに言ってきてほしい」と語った。今年はドラフト1位指名の佐々