冬型の気圧配置の影響で山形県内はきのうから断続的に雪となっています。 【写真を見る】山形県内大雪の峠は越えるも引き続き落雪などに注意雪遊びや雪かきをする人の姿 大雪の峠は越えましたが、引き続き落雪などに注意が必要です。 山形市はきのう夕方から雪が強まりました。きのうまで積雪のなかった山形市は午前９時現在で１４センチの積雪となりました。 連休最終日にまとまった雪となり、住宅街では子どもたちが雪遊