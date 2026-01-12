「成人の日」の日、広島県内6つの市町では二十歳の節目を祝う催しが開かれます。祝賀行事を前に、安芸郡府中町の商業施設では、朝早くからスタッフ総出で100人以上の着付けとヘアメイクに追われました。■ 山下海空さん（20歳）「オレンジが好きすぎてオレンジ絶対。髪もオレンジ。中高の友達に、同窓会で会えてない子にも会いたい」広島県で今年度二十歳を迎える人数は約2万6300人です。広島市では午後1時から、はじめてエディオ