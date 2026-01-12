２月４日から始まる「さっぽろ雪まつり」を前に、市民雪像を制作するための技術を伝える講習会が行われました。札幌市中央区で行われたのは、市民雪像制作のための技術講習会です。さっぽろ雪まつり大通会場では毎年、市民による個性豊かな雪像が作られていて、２０２６年も８０基が制作される予定です。市民雪像を制作するためには技術講習への参加が必須となっていて、参加者は制作予定の雪像の模型を持参し、プロからアドバイス