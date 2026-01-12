3連休最終日の12日、県内は上空の寒気の影響で厳しい寒さが続いています。 最低気温0.6℃を観測した、12日朝の長崎市内。 （長崎市から） 「布団の空気がすごく寒かったので、出るのに時間がかかった」 （愛媛から） 「肌寒くて ニット帽をかぶっている、手がかじかんでいる」 県内の12日の最低気温は、雲仙岳で氷点下3.8℃、壱岐市石田で氷点下2.4℃など、6つの地点で0℃を下回り、例年より3℃ほど低い